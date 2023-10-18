Жители Приангарья стали реже увольняться по собственному желанию

Служба исследований hh.ru провела опрос среди соискателей из Иркутской области и выяснила, какова основная причина их ухода с последнего места работы в третьем квартале этого года.

70% соискателей из Иркутской области рассказали, что с последнего места работы уволились по собственному желанию – из-за личной неудовлетворенности уровнем зарплаты, атмосферы в коллективе или сложностей в отношениях с руководством и пр. Чаще всего это становилось причиной для расторжения трудового договора среди специалистов из сфер «Юристы» (75%), «Рабочий персонал» (74%), «Туризм, гостиницы, рестораны» и «Продажи, обслуживание клиентов» (по 73%). Любопытно, что по сравнению со вторым кварталом этого года, доля увольнений по инициативе работника снизилась в Иркутской области на 11%.

Среди регионов Сибири, самые высокие показатели по доле увольнений по желанию самого работника зафиксированы в Кузбассе (89%) и Новосибирской области (72%). Наименьшие показатели по этому критерию в Омской области – 50%.

9% иркутян, которые сейчас находятся в поисках работы, рассказали, что были уволены по сокращению штата. Примечательно, что эти значения выросли по сравнению со вторым кварталом на 6%. В разрезе профессий чаще прочих с этим сталкивались работники из сферы безопасности (15%), HR-специалисты (15%), а также ИТ-специалисты, работники сферы искусства и масс-медиа и водители (по 12%).

Еще 9% опрошенных рассказали, что увольнение случилось в связи с реорганизацией компании (доля ответов не изменилась по сравнению с прошлым кварталом). Среди таких респондентов лидируют представители высшего менеджмента (16%).

Остальные 11% сообщили, что увольнение имело иные мотивы, но не уточнили детали.