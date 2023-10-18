«Слата»: Стоимость минимальной продуктовой корзины в Иркутске составила 6,3 тыс. рублей

Розничная сеть «Слата» представляет широкой аудитории экспертов рынка и СМИ объективную информацию о динамике розничных цен в торговой сети – «Индекс цен «Слата»* в городах Иркутск, Ангарск, Братск.

Стоимость минимальной продуктовой корзины в Иркутскстате за 3-й квартал 2023 года Стоимость минимальной продуктовой корзины в ТС «Слата» за 3-й квартал 2023 года (доля от Иркутскстата) Город 2023 год (руб.) Доля (%) Иркутск 6333,29 100 Ангарск 6449,51 100 Братск 6589,07 100 Город 2023 год (руб.) Доля (%) Иркутск 5974,81 94,3 Ангарск 5944,71 92,2 Братск 5952,59 90,3

«Ежеквартально мы делаем анализ минимальной социальной корзины – смотрим, какая стоимость была в сети «Слата» на основные продукты в сравнении с данными Иркурскстата. А также отмечаем ключевые тренды покупательского спроса и предложений на рынке. Если сравнить стоимость корзины за третий квартал 2023-го в «Слате» со данными Иркутскстата, то можно отметить, что такой набор продуктов в «Слате» по цене был в среднем ниже набора Иркутскстата на 7,7%», – поделилась руководитель отдела по связям с общественностью ТС «Слата» Яна Абалымова.

В сети «Слата» отмечают, что в 3 квартале наметились ряд трендов:

Во-первых, продажи сахара бьют все рекорды, спрос на него вырос на 20%, по сравнению с аналогичным кварталом прошлого года,

Во-вторых, стоимость овощей из борщевой группы традиционно показывает падение цены в сезон сбора урожая.

В-третьих, отмечена дефляция в некоторых видах круп (гречка, хлопья, геркулес) и в подсолнечном масле.

«В третьем квартале значительно вырос спрос на сахар, побив рекорды продаж за последние 3 года. Прирост продаж этого квартала к аналогичному в прошлом: + 19% по весовому сахару и 20% по кусковому. В данный период на рынке возник дефицит весового сахара, связанный с задержкой контейнеров в пути следования. Мы своевременно отреагировали на текущую ситуацию и смогли обеспечить поставки и наличие товара на полках путем увеличения представленности поставщиков сахара.Цена на гречку и хлопья-геркулес снизилась – гречка – 24%, группа хлопьев – 4,5%. Производители связывают снижение цен с избыточным стоком на рынке сырья. В 2022 году был достаточно высокий урожай в геркулесе и гречке, что создало профицит сырья на внутреннем рынке сбыта и повлияло на конечную стоимость товара. По категории «масло подсолнечное» также снижены цены относительно 2022 года на 6,5%», – прокомментировала заместитель коммерческого директора ТС «Слата» Наталья Рудова.

Наблюдается и восстановление продаж овощной консервации после падения объема потребления в 2020 года, когда покупатели переключились на приготовление домашних заготовок. В целом прирост овощной консервации составил 10,4% в 3 квартале текущего года.

В сети отметили, что повышение валютного курса не значительно отразилось на большинстве товаров социальной корзины, в связи с низкой долей импортных составляющих. Однако, если говорить в целом, то рост цен на продукты от поставщиков, составил 5-12%. Это коснулось большинства категорий, но в лидерах – это наиболее чувствительная категория – курица +15-20% яйцо +30%.

«Если говорить о динамике самой растущей в продажах категории «Сок и вода», то средний прирост за квартал составил +23% Это связано с ростом продаж ТМ «Добрый» (лидер рынка) и развитием трендового направления «Вкусы Азии». Хорошая динамика потребления и в категории «фаст-фуд» – рост продаж год к году +17%, в первую очередь, за счет продукции собственного производства сети «Слата» +65%», – добавила Наталья Рудова.

Рост предложений по промо в сети супермаркетов «Слата» поддерживает интерес покупателей. В этом году промо вернулось на уровень, к которому привыкли покупатели до событий февраля 2022 года – более 25-30%, в результате выросли продажи молочной продукции и сыров, кондитерских изделий и других товаров, а ввод нового ассортимента и предложений в целом способствовал росту трафика в супермаркеты. LFL среднего чека сети в 3 квартале 2023 года вырос на 5,6% к аналогичному периоду прошлого года.