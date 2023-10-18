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Сбер перевёл свою банкоматную сеть на собственный процессинг

Сбер стал первым банком в России, который разработал управляющий процессинг для устройств самообслуживания. Теперь на нём работает 100% банкоматов (в том числе с функцией самоинкассации) и информационно-платёжных терминалов Сбера. Банкоматный процессинг позволяет проводить операции по картам, по биометрии и с помощью смартфона по QR-коду, SberPay и Mir Pay.

Татьяна Галкина, старший вице-президент, руководитель блока «Сеть продаж» Сбербанка:

«Создание собственного банкоматного процессинга — тектонический сдвиг на пути технологической трансформации банкоматной сети, к которому мы шли не один год. Он позволяет значительно приблизить технологический суверенитет. Теперь доля собственного программного обеспечения Сбера в софте, используемом для управления банкоматами, составляет 96%. Благодаря своему процессингу Сбер сможет в разы увеличить скорость вывода новых полезных функций для клиентов, существенно снизив стоимость владения ИТ-инфраструктурой при обеспечении высокого уровня надёжности и безопасности. В следующем году мы предложим услуги нашего процессинга другим банкам, расширив для них возможности развития банкоматного бизнеса».

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/ Сибирское Информационное Агентство /
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