Более 430 млн рублей задолжали «серые» майнеры Иркутской области энергетикам

«Иркутскэнергосбыт» за пять лет направил в суды 1732 иска в отношении недобросовестных добытчиков криптовалюты. По ним уже есть 1011 решений в пользу энергетиков.

Таким образом, «серые» майнеры должны вернуть в энергосистему 430 млн рублей. Деньги будут направлены, в том числе на развитие энергетической инфраструктуры. Ещё в 82 случаях предприимчивые граждане решили не ждать судебных заключений и уже выплатили более 30 млн рублей. Остальные дела пока находятся на рассмотрении.

По вступившим в силу судебным решениям криптопредпринимателей обязывают оплачивать ресурс в соответствии с целью потребления – коммерческой. Энергетики вынуждены вести судебные тяжбы с «серыми» майнерам, так как пока этот вид деятельности не урегулирован на законодательном уровне.

Тема с майнингом криптовалюты поднималась в рамках Российской энергетической недели. От Иркутской области на форуме выступил глава регионального правительства Константин Зайцев. Как сообщает пресс-служба правительства области, со ссылкой на его доклад, в Приангарье организована системная работа по выявлению потребителей с нарушением тарифного статуса, когда под видом коммунально-бытовых нужд работают дата-центры.

– Деятельность по добыче криптовалют формирует как очевидные перекосы в электроэнергетике, так и предопределяет новые вызовы для социально-экономического развития и требует дополнительного регулирования. На региональном уровне такие изменения принять невозможно, но как только соответствующие изменения в федеральном законодательстве произойдут и майнинг будет полностью легализован, в регионе будут созданы справедливые условия для всех участников рынка, в том числе по привлечению инвестиций в энергетическую инфраструктуру, – отметил Константин Зайцев.