50% россиян недовольна клиентским сервисом дилерских центров

Большинство опрошенных приобретают автомобили в дилерских центрах, однако 49% недовольны клиентским сервисом при покупке. Респонденты аргументируют это тем, что дилеры навязывают свои услуги, берут наценку за сервис и агрессивно продают, но не оказывают качественную консультацию, говорится в исследовании аналитического агентства A2:Research.

Россияне не отказываются от покупки личных транспортных средств. Почти половина (45%) респондентов планируют покупку автомобиля в ближайшие несколько лет. Большинство из них (82%) рассматривают исключительно подержанный транспорт. Чаще всего покупатели планируют брать такие автомобили в дилерских центрах (42%) и почти каждый третий (30%) будет искать через знакомых.

К покупке машин у дилеров респондентов подталкивает то, что каждый третий частный продавец (35%) молчит о недостатках своей машины. Почти столько же (21%) работают только в угоду себе, считая свой товар идеальным – это мешает нормально договориться о сделке. Покупку осложняют и личные особенности продавцов: 16% видят в них опасность, а каждый седьмой опрошенный (15%) рассказал, что частные продавцы нарушают их планы из-за срывов показов.

Россияне делают выбор в сторону дилерских центров. Они обращаются туда из-за возможности сдать свою машину в трейд-ин за скидку (39%), положительной репутации (37%) и возможности купить понравившуюся машину быстрее (24%). Тем не менее, опрошенные отмечают, что дилерам необходимо провести работу над собственным сервисом. Так, 48% респондентов при покупке подержанного автомобиля в дилерском центре всегда обращают внимание на полноту информации о нем, 34% – на скорость и организованность работы, а 8% – на комфорт общения с продавцами. Более того, 81% опрошенных автомобилистов хотел бы обслуживать купленный автомобиль у дилера, если получат хороший клиентский сервис при покупке.

Интересно, что к покупке авто россиян подталкивает появившаяся возможность приобрести транспорт, о котором давно мечтали (50%). Каждый четвертый (26%) решается на покупку из-за падения стоимости на желанный автомобиль. При этом каждый седьмой (14%) заявил, что рассматривает машину как перспективное вложение.