Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Иркутской области заменил все лифты из плана 2023 года

Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Иркутской области на 100% выполнил план на 2023 год по замене лифтового оборудования. Об этом сообщила исполняющая обязанности генерального директора Фонда Валерия Кошечкина на совещании под председательством первого заместителя губернатора Романа Колесова.

Всего заменили 314 лифтов в 134 многоквартирных домах. Все установленные подъемники от отечественных производителей: 196 лифтов Карачаровского механического завода, 65 – Щербинского лифтостроительного завода, 53 – от производителя «Метеор Лифт». В 2022 году план также был выполнен на 100%, обновлено 157 подъемников. Срок службы лифтового оборудования составляет 25 лет.

– Капитальный ремонт многоквартирных домов в Приангарье идет в очень хорошем темпе. Фонд успешно выполняет краткосрочный план. Что касается лифтов, то специалисты не только завершили все задачи 2023 года, но и приступили к замене трех подъемников в двух домах из плана следующего года, – отметил Роман Колесов.

Также недавно Фонд проработал вопрос удобства оплаты взносов на капитальный ремонт – теперь электронные квитанции появились в мобильном приложении Сбербанк Онлайн. Раньше они были доступны только в личных кабинетах на сайте Фонда и системы «Город».

– Мы знаем, что многие граждане активно пользуются мобильным приложением Сбера для оплаты коммунальных услуг, потому что это быстро, удобно и без комиссии, но для них важно видеть и сам платежный документ. Сейчас эта функция реализована в банковском приложении. Теперь можно смело оплачивать взносы на капремонт, не дожидаясь бумажных квитанций, – рассказала Валерия Кошечкина.

Чтобы открыть электронную квитанцию, нужно зайти в приложении в раздел «Платежи», затем «Дом», ввести адрес и выбрать среди поставщиков компанию «Фонд капремонта». На экране появится электронная квитанция, которую при желании можно открыть на телефоне или скачать. Также можно получать только электронные квитанции, отказавшись от бумажных. Для этого после совершения платежа в «Сбербанк Онлайн» необходимо нажать галочку в появившейся после оплаты строке «Получать квитанцию ЖКХ в приложении».