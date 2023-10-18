РУСАЛ может закрыть убыточные заводы

РУСАЛ прорабатывает сценарии закрытия убыточных заводов из-за снижения цен на алюминий и влияния «гибкой» экспортной пошлины на финансовые показатели, подтвердил ТАСС источник.

В самом "Русале" отказались от комментариев о возможности закрытия некоторых заводов компании.

"Русалу" принадлежит 11 алюминиевых заводов, девять из них размещены в России – это Братский и Красноярский алюминиевые заводы производственной мощностью более 1 млн тонн каждый, Саяногорский (542 тыс. тонн), Новокузнецкий (215 тыс. тонн), Хакасский (297 тыс. тонн), Иркутский (422 тыс. тонн), Тайшетский (428 тыс. тонн), Кандалакшский (76 тыс. тонн) и Волгоградский (69 тыс. тонн) заводы.



Стоимость алюминия на Лондонской бирже металлов (LME) по сравнению с январем 2023 ( $2679 за тонну) снизилас на 23% до $2177 за тонну. Напомним, что с 1 октября правительство России ввело гибкие экспортные пошлины на некоторые товары для защиты внутреннего рынка. Они привязаны к курсу рубля. Под действие пошлин подпадает и алюминий.