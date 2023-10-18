Получение звезд усложнят российским отелям

Большая часть представителей отрасли сталкивались с ситуациями, когда звезды выставлялись даже без выезда на объект, сообщили «Известиям» в Росаккредитации.

Требования к компаниям, которые занимаются присвоением звезд российским отелям, могут серьезно ужесточить, а их количество сократить с нынешних 226 до 30-40. В результате звезды станет получать сложнее, а у части гостиничных объектов их могут отозвать из-за несоответствия критериям. С таким предложением в Минэкономразвития обратились сразу несколько гостиничных ассоциаций.

В ведомстве «Известиям» сообщили, что рассмотрят предложения турбизнеса, и уточнили, что в профильном комитете Госдумы их поддерживают.

– До конца года планируем сформировать пакет изменений в законодательную и нормативную базу, – сказали в ведомстве.

Ранее стало известно, что 33% респондентов большую часть новогодних каникул планируют провести дома. На дачу или в деревню поедут 9% опрошенных. Проводить в гостях новогодние каникулы будут 6% россиян. 5% планируют поездки на Новый год: 3% – по России, 2% – за границу. Из отечественных направлений популярны Санкт-Петербург, Москва и Казань, из зарубежных – Таиланд, Египет и ОАЭ. 16% будут работать в новогодние каникулы.

Мужчины чаще женщин планируют остаться на новогодние каникулы дома: 34% против 31%. Женщины же чаще собираются в поездку по России: 5% против 1% мужчин. Работать в новогодние каникулы чаще остальных будут респонденты моложе 34 лет (20%). По сравнению с 2022 годом, россиян, планирующих провести первую январскую декаду дома, стало меньше (45% год назад и 33% сейчас).