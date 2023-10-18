Губернатор Иркутской области призвал депутатов ЗС урегулировать тему майнинга

По мнению главы региона, область недополучает значительный объём налоговых платежей, кроме того, региону грозит энергодефицит.

Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев сегодня, 18 октября, выступая на 3-й сессии Законодательного Собрания региона, призвал депутатов включиться в работу по урегулированию майнинга в Приангарье.

Глава региона напомнил, что объёмы легального майнинга в июле 2023 года по сравнению с аналогичным периодом 2022 года увеличились на 26%, однако эта сфера по-прежнему остаётся направлением, от которого бюджет недополучает значительный объём налоговых платежей. Кроме того, из-за чрезмерных «непроизводительных» нагрузок на систему энергоснабжения сохраняется актуальность проблемы энергодефицита, создаётся угроза надёжному электроснабжению социальной сферы и населения.

Правительство Иркутской области активно взаимодействует с федеральным центром по вопросу урегулирования майнинговой деятельности. О необходимости принятия изменений в федеральном законодательстве в сфере регулирования рынка криптовалют говорил Председатель Правительства региона Константин Зайцев в своём выступлении 12 октября в рамках Международного форума «Российская энергетическая неделя».

Ранее Правительством Приангарья были направлены в адрес Правительства Российской Федерации, Министерства энергетики Российской Федерации и Комитета Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации по энергетике обращения с предложениями о разработке правовых механизмов регулирования майнинговой деятельности и выделении майнинга цифровой валюты в отдельный вид экономической деятельности.

– Уважаемые депутаты, включайтесь также в эту работу. Законодательное регулирование майнинга даст возможность для привлечения дополнительных средств в консолидированный бюджет и инвестиций для социально-экономического развития региона. У нас должны быть единая и понятная всем позиция, – подчеркнул Игорь Кобзев.

Напомним, что Иркутская область находится в лидерах по темпам роста энергопотребления. За 2022 год собственное потребление составило рекордные 64,3 млрд кВт/ч, что на 8,6% выше уровня 2021 года. По приросту энергопотребления регион занял второе место в РФ. Власти региона не раз заявляли, что ресурсы исчерпаны и необходимо строительство новой генерации.