Число онлайн-сделок по ипотеке в Альфа-Банке выросло в пять раз

Альфа-Банк начал массовую выдачу ипотеки полностью онлайн, первым среди банков в России предложив весь спектр технологий оформления ипотеки онлайн.

Так, клиент может пройти идентификацию и получить усиленную квалифицированную электронную подпись для сделки с помощью представителя банка — он приедет в удобное место и время, а еще выпустить такую подпись можно самостоятельно с помощью сервиса и мобильного приложения «Госключ».

Сервисом могут воспользоваться все клиенты банка – для этого подходит любой смартфон с NFC-модулем, загранпаспорт нового образца с чипом, который позволяет подтвердить личность пользователя, и подтверждённая учетная запись на Госуслугах. Сервис позволяет оформить ипотечную сделку даже когда продавец находится за рубежом.

С момента запуска пилота в апреле число удаленных ипотечных сделок с использованием «Госключа» в банке выросло в пять раз.