Переведите пенсию в Примсоцбанк и получите 2000 рублей

С 12 октября по 28 декабря 2023 года в банке действует акция – за перевод пенсионных выплат в Примсоцбанк можно получить 2000 рублей.
Для участия в акции, необходимо, чтобы:
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На карту зачислялись пенсионные выплаты от ПФР;
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Карта была открыта не ранее 12.10.2023;
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Пенсионные зачисления осуществлялись на карту по тарифам «Социальный»/«Приморец»;
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По карте было совершено не менее одной транзакции на сумму не менее 1000 рублей;
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Клиенты не получали пенсию в банке с 01.01.2023 по 12.10.2023.
Выплата в 2000 рублей придёт на счёт клиента на следующий календарный месяц после выполнения обязательных требований (перечислены выше).
Подробности акции вы можете узнать по телефону единой справочной службы: 8 (800) 350-42-02 или *4202 для звонков с мобильного. Звонок бесплатный.
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