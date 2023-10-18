Переведите пенсию в Примсоцбанк и получите 2000 рублей

Для участия в акции, необходимо, чтобы: На карту зачислялись пенсионные выплаты от ПФР;

Карта была открыта не ранее 12.10.2023;

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По карте было совершено не менее одной транзакции на сумму не менее 1000 рублей;

Клиенты не получали пенсию в банке с 01.01.2023 по 12.10.2023. Выплата в 2000 рублей придёт на счёт клиента на следующий календарный месяц после выполнения обязательных требований (перечислены выше). Подробности акции вы можете узнать по телефону единой справочной службы: 8 (800) 350-42-02 или *4202 для звонков с мобильного. Звонок бесплатный.

С 12 октября по 28 декабря 2023 года в банке действует акция – за перевод пенсионных выплат в Примсоцбанк можно получить 2000 рублей.