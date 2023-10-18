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Примсоцбанк завоевал Гран-при премии «Хрустальная пирамида-2023» за достижения в области управления персоналом

ПАО СКБ Приморья «Примсоцбанк» завоевал Гран-при премии «Хрустальная пирамида-2023» за достижения в области управления персоналом и развития человеческого капитала в номинации «HR-решение года».

Награду банк получил за реализацию проекта «Создание и развитие Личного кабинета сотрудника банка – вовлечение всех сотрудников в кросс-продажи Банка». Награждение состоялось 12 октября 2023 года на XXIV саммите HR-директоров России и СНГ в г. Москве. Награду торжественно вручили Светлане Борисенко, начальнику управления по персоналу и организационному развитию.

- Я представляю крупнейший региональный банк Дальнего Востока, мы являемся лидерами рынка на домашней территории. Нам очень приятно получить такую высокую награду. Огромную благодарность я выражаю своей команде, которая внесла неоценимый вклад в реализацию проекта, - сказала Светлана, получая статуэтку на сцене.

Для справки: Премия «Хрустальная пирамида» учреждена в 2011 году Оргкомитетом Саммита HR-директоров в сотрудничестве с Российским союзом промышленников и предпринимателей. Она ежегодно присуждается для распространения лучшего опыта управления компаниями и людьми, а также привлечения внимания к сфере управления человеческим капиталом, поощрения организаций, внедряющих передовые методы и технологии в области HR.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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