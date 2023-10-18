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ПСБ запустил акцию для продавцов на маркетплейсах

ПСБ предложил для продавцов на онлайн-площадках специальные условия расчетно-кассового обслуживания, которые позволят упростить бизнесу онлайн-торговлю, повысят удобство расчетов с производителями товаров и оптимизируют работу с торговой выручкой.

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В рамках акции для продавцов на онлайн-площадках бизнес получает возможность проводить без комиссии до нескольких десятков платежных поручений, а также делать бесплатные переводы физлицам на карту в любой банк в размере до 5 млн рублей в месяц. При этом на тарифном плане, ориентированном на средний бизнес, с большими объемами зачислений от маркетплейсов, лимит по количеству платежных поручений и размерам переводов физлицам не ограничен. На всех тарифных планах можно снимать наличные с корпоративной карты МИР Supreme или МИР Premium Business с комиссией 1% в любых банкоматах.

Дополнительно к специальным условиям расчетно-кассового обслуживания селлерам, у которых есть свой интернет-магазин, где продаются цифровая и бытовая техника, мебель и товары для дома, одежда и обувь, косметика и медицинские товары, товары для детей, автомобильные запчасти или зоотовары, предоставляется интернет-эквайринг с комиссией 2,15%. 

Льготным предложением могут воспользоваться предприниматели с ежемесячными зачислениями торговой выручки хотя бы от одного из популярных маркетплейсов.

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/ Сибирское Информационное Агентство /
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