Обозначены основные направления бюджетной политики Иркутской области на ближайшие три года

Главный финансовый документ региона 25 октября будет представлен на рассмотрение в Законодательное Собрание. Об этом на 3-й сессии областного парламента рассказал губернатор региона Игорь Кобзев.

Фото с сайта правительства Иркутской области

– Как уже неоднократно говорил, на особом контроле – исполнение поручений Президента России по повышению заработной платы работникам бюджетной сферы, безусловное выполнение социальных обязательств перед населением, финансирование мероприятий по развитию региональной экономики, реализация на территории области национальных проектов, повышение финансовой самостоятельности муниципалитетов, – сказал Игорь Кобзев.

Глава региона подчеркнул, что собственные доходы и расходы областного бюджета в новом бюджетном цикле планируются с ростом, несмотря на то что Приангарье в течение последних лет не получает дотации из федерального бюджета в связи с присвоением статуса «региона-донора».

Напомним, 3 октября губернатор Иркутской области выступил в Совете Федерации РФ в ходе парламентских слушаний «О параметрах проекта федерального бюджета на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов». Игорь Кобзев в своем выступлении предложил усилить финансовую поддержку регионов-доноров, обеспечивающих высокие темпы роста налоговой отдачи в федеральный бюджет и имеющих потребность в повышении темпов социального развития.

– Вопрос дополнительного федерального финансирования безусловно сложный, тем не менее мы увидели поддержку наших предложений со стороны Председателя Совета Федерации Валентины Ивановны Матвиенко. У Министерства финансов России также есть понимание, что проблему надо решать на федеральном уровне, – отметил губернатор.

Игорь Кобзев призвал депутатов подключаться к работе по увеличению собственной доходной базы региона и совместно способствовать реализации мероприятий, способных обеспечить рост экономической активности в муниципальных образованиях Иркутской области.