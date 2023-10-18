Иван Фоминых: «Компании могут помогать городам с проектным управлением»

«На БРИФе собрались компании-участники, которые итак активно занимаются развитием территорий», – заявил управляющий партнёр Лаборатории устойчивых городов Иван Фоминых.

– Интересы региональных городских управляющих и крупных промышленных компаний в плане устойчивого развития территорий совпадают. Они двигаются в одном направлении. Но компании могут помогать городам с проектным управлением, привлекая экспертов. Решать такие вопросы, например, как модернизировать систему общественного транспорта, как помочь городу обосновать выделение средств из бюджета, как это сделать оптимально и быстро для жителей. Важно, чтобы на каждый вложенный компанией на территории рубль можно получить максимальный эффект.