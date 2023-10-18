Иркутян приглашают бесплатно пройти обучение в Школе аналитиков данных от МТС

МТС объявляет о запуске Школы аналитики данных от специалистов центра Big Data МТС. Набор проходит до 24 октября на конкурсной основе – все участники, прошедшие тестовое задание, пройдут бесплатное 10 месячное обучение, а лучшие студенты получат приглашение на работу в МТС.

Присоединиться к Школе аналитиков данных смогут как школьники, студенты, действующие IT-специалисты, так и все желающие. В рамках программы студенты научатся продвинутому программированию на Python, освоят основы классического машинного обучения и инструменты работы с Big Data, познакомятся с принципами построения ML-моделей в самых распространенных сферах использования: геоаналитике, рекомендательных системах, финтехе и рекламе. Все преподаватели курса – действующие сотрудники центра Big Data МТС.

Обучение проходит в онлайн формате: 2 занятия в неделю с решением практических кейсов и ревью от преподавателей. Для работы с большими данными МТС предоставит свой собственный кластер.

Чтобы стать студентом Школы аналитиков данных необходимо подать заявку до 24 октября и пройти вступительные испытания. Для подготовки к тестированию рекомендуется повторить статистику и теорию вероятностей, линейную алгебру, операции с векторами, метрики качества модели в ML, функции распределения, основы Python и базы данных. Обучение начинается 7 ноября 2023 года.

«Специалисты по работе с большими данными становятся всё более востребованными в бизнесе и на рынке труда соответственно. Аналитики обрабатывают огромный массив информации, помогают оценивать текущее состояние и строить прогнозы в самых разных сферах. Например, на базе наших больших данных, мы увидели, что Иркутская область входит в топ-10 регионов по приключенческому туризму и в топ-5 регионов, в котором чаще всего командировку продлевают на выходные дни. Наш курс даёт отличную возможность получить самые актуальные теоретические знания, и сразу же применять их для решения реальных кейсов на практике уже в рамках обучения», — комментирует директор МТС в Иркутской области Константин Зимин.