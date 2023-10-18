Каждый пятый иркутянин готов сняться в рекламе и за деньги рекламировать что угодно

1 из 5 иркутян при наличии достойного вознаграждения готов сняться в рекламе практически любого товара или услуги. В открытом опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob приняли участие представители экономически активного населения из Иркутян.

23 октября рекламщики России отмечают свой профессиональный праздник. 8 из 10 наших соотечественников хотели бы сняться в рекламе. 20% за достойное вознаграждения готовы продвигать практически любой товар или услугу в рамках закона. Каждый девятый мог бы рекламировать только полезный и качественный продукт (11%). 8% хотели бы сняться в рекламе парфюмерии и косметики, 7% — одежды и обуви, еще 7% — продуктов питания. Каждый двадцатый видит себя лицом известных брендов электроники и цифровой техники. 6% готовы рекламировать авто, по 4% медикаменты и детские товары, 1% — спортинвентарь. Среди прочих товаров и услуг, в рекламе которых иркутянам было бы интересно поучаствовать, — финансы, мобильная связь, образование, продажа недвижимости, туризм, продукция для животных, строительные материалы и проч.

16% опрошенных признались, что не хотят сниматься в рекламе даже за солидное вознаграждение.

Потенциально готовы продвигать любой товар чаще мужчины (24% против 17% среди женщин). Сильный пол также чаще прельщает участие в рекламе автомобилей, а женщин — косметики и товаров для детей.