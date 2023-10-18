Более половины выдач ипотеки в сентябре пришлось на льготные программы

Аналитики Домклик посчитали количество выдач льготной ипотеки в Сбере за сентябрь 2023 года и выяснили, какие льготные ипотечные программы пользовались наибольшей популярностью у россиян.

В сентябре 2023 года число выдач льготной ипотеки составило 80,5 тыс. кредитов, что на 14,4% больше показателя августа. Доля льготной ипотеки в общем количестве выдач приблизилась к 52%. Повышенный спрос на льготные кредиты обусловлен повышением ключевой ставки Центробанка до 13%, а также ожиданием ужесточения условий выдач по льготным программам.

Наибольшая доля выдач по льготным программам зафиксирована в Республике Саха (Якутия) (72,3%), Республике Хакасия (67,9%) и Амурской области (67%). Среди крупнейших регионов выделяются Краснодарский край (65,2%), Новосибирская область (61,9%) и Москва (61,5%).

Отметим, что количество сделок, проведённых по основным льготным программам, также оказалось высоким. Число выдач по «Господдержке» было равно 37,6 тыс. (+12,6% с августа), по «Семейной ипотеке» — 36,5 тыс. (+18,2%), по IT-ипотеке — 3,1 тыс. (+24,5%).

Доля «Господдержки» в общем числе выдач расширилась до 24,1% (+1,3%). Больше всего доля спроса на данную программу увеличилась в Псковской области (+6,5%), Удмуртской Республике (+6,1%) и Орловской области (+5%).

Доля «Семейной ипотеки» выросла до 23,5% (+2,3%). При этом наибольший прирост доли программы продемонстрировали Кабардино-Балкарская Республика (+7,6%), Липецкая (+7,4%) и Курская области (+7%).

Доля IT-ипотеки впервые достигла 2% (+0,3%), что стало возможным в том числе благодаря очередному расширению льготной программы: с сентября заёмщики в возрасте до 35 лет включительно могут оформить кредит без учёта минимального уровня дохода. Наибольшая доля программы вновь зафиксирована в Москве (6,6%), а вторую строчку теперь заняла Костромская область (4,9%). Санкт-Петербург переместился на третье место (4,3%).