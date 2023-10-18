Отток спроса со вторичного рынка недвижимости на первичный продолжается

Аналитики Домклик изучили структуру выданных ипотечных кредитов Сбера за сентябрь 2023 года и рассказали, как изменились предпочтения россиян при выборе недвижимости.

Вторичка по-прежнему на первом месте при этом эксперты отмечают перетекание спроса на первичное жильё и сохранение доли сегмента ИЖС в прежних значениях.

В сентябре 2023 года аналитики отмечают рекордное количество выдач во всех сегментах рынка жилищного кредитования. На первичном рынке число проведённых сделок составило 55,3 тыс. (+12,7% с августа), на вторичном рынке — 86 тыс. (+2,6%) и на рынке ИЖС — 12,4 тыс. (+12,9%).

При этом перетекание спроса со вторичного рынка на первичный продолжилось: доля новостроек на рынке жилищного кредитования выросла примерно на 2% (до 35,6%), в то время как на рынке готового жилья, напротив, снизилась на 2%. Эксперты Домклик связывают перераспределение в структуре выдач с переживаниями граждан по поводу ужесточения условий по основным льготным программам, что привело к более существенному росту количества выдач на рынке новостроек.

Напомним, что за день до увеличения первоначального взноса по льготным программам до 20,1% был побит дневной рекорд по количеству выдач ипотеки (11,4 тыс.). Причём доля выданных кредитов по льготным программам составила более 77%.

Другая причина смещения интереса россиян на рынок строящегося жилья — повышение ключевой ставки Центробанка до 13%, в результате чего прирост количества сделок на рынке вторички составил всего 3%, а доля в общей структуре выдач снизилась на 2%. Тем не менее количество выдач держится на высоком уровне за счёт большого количества ранее одобренных заявок и длительного периода сохранения Сбером прежних условий кредитования (после повышения ключевой ставки Центробанка). Эксперты считают, что в ближайшие месяцы отток покупателей на рынок новостроек усилится.

Наибольший прирост доли первичного рынка за сентябрь зафиксирован в Республике Мордовия (+12,8%), Кабардино-Балкарской Республике (+8,7%) и Тамбовской области (+8%).

Несмотря на завершение весенне-летнего сезона, доля рынка ИЖС практически не изменилась (8%). Как и в августе, в сентябре лидерами по доле ИЖС остаются Республика Тыва (45,2%), Республика Саха (Якутия) (28,1%) и Сахалинская область (22,6%).