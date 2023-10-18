ВТБ нарастил портфель депозитов в юанях на 90%

За неполные десять месяцев клиенты ВТБ открыли порядка 24,3 тысячи вкладов в валюте КНР. Общий портфель депозитов превысил 12,5 млрд юаней, увеличившись почти на 90% с начала года.

По данным ВТБ, чаще всего китайскую валюту для вложения свободных средств выбирают жители Москвы и Московской области (около 7,4 тысячи открытых депозитов с начала года), Санкт-Петербурга и Ленинградской области (более 1,7 тыс.). В топ-5 регионов по количеству открываемых вкладов в юанях входят Нижегородская область, Свердловская области и Краснодарский край.

Средний «чек» одного депозита составляет около 11,3 тысячи юаней. В основном их используют мужчины, на которых в 2023 году приходится более 63% депозитов в юанях, а средний возраст вкладчиков составляет 49,5 лет. Размещать средства клиенты предпочитают на срок от трех месяцев до полугода: на «короткие» и среднесрочные продукты в совокупности приходится более 58% от открываемых вкладов.

«Дедолларизация накоплений россиян продолжается. Помимо рублей, имеющиеся сбережения в долларах и евро клиенты стремятся перевести в «мягкие» валюты – в первую очередь, юань. Этот инструмент вызывает все больший интерес населения. Например, в ВТБ китайская валюта занимает уже почти треть от общего объема розничных вкладов в иностранной валюте. Учитывая текущую динамику спроса, мы ожидаем, что по итогам года совокупная доля рублей и юаней в нашем портфеле сбережений может практически удвоиться, а к концу 2025 года клиенты и вовсе практически полностью откажутся от сбережений в долларах и евро», - прокомментировала начальник управления «Сбережения» ВТБ Наталья Тучкова.

Она добавила, что в целом на банковском рынке в 2023 году портфель юаневых сбережений физлиц вырастет в два раза и достигнет 88 млрд юаней. В результате китайская валюта займет четверть в валютных накоплениях клиентов. В 2024 года, по оценке ВТБ, доля юаней может превысить 45%.