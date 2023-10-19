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Частоту рейсов из Иркутска в Бангкок и Пекин собираются увеличить

Авиакомпания S7 Airlines увеличит частоту рейсов из Иркутска в популярные у жителей Приангарья города – в Бангкок и Пекин, сообщает пресс-служба перевозчика.

«С 29 октября число рейсов по маршруту Иркутск – Бангкок – Иркутск вырастет с 4 до 12 в неделю, а с 11 декабря авиакомпания будет выполнять 14 перелетов в неделю по этому направлению», – говорится в сообщении.

Сейчас самолеты S7 Airlines из Иркутска в Бангкок летают три раза в неделю по вторникам, четвергам и пятницам. С 29 октября по 10 декабря рейсы начнут выполняться до двух раз в сутки.

С 31 октября S7 Airlines увеличит количество рейсов между Иркутском и Пекином, добавив третий рейс в неделю по средам.

«Таким образом, иркутяне смогут улететь в столицу Поднебесной в среду, субботу и воскресенье. В преддверии празднования Китайского Нового года с 30 января по 5 марта S7 Airlines добавит четвертый рейс в неделю – по вторникам», – отметил перевозчик.

Полеты по обоим направлениям будут выполняться на лайнерах Boeing 737-800 вместимостью 176 кресел.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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