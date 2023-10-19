Новости

Мошенники начали обманывать жителей Иркутска с помощью пароля «Снег»

Новый способ обмана граждан зафиксировали в Иркутске – аферисты забирали деньги у человека с помощью пароля «Снег», передает пресс-служба ГУ МВД России по региону.

Накануне в дежурную часть отдела полиции обратился пенсионер, который стал жертвой мошенников. Заявитель рассказал, что в июне с ним связался неизвестный и представился специалистом контактного центра. Собеседник уверял, что с банковским счетом пожилого мужчины происходят подозрительные операции, и пообещал помочь.

«Аферисты разыграли целый спектакль и вызвали дедушке такси до ближайшего отделения банка. После 84-летний иркутянин открыл на свое имя вклад и перечислил на него имеющиеся у него средства», – рассказали в ведомстве.

Спустя несколько месяцев с того же номера поступил еще один звонок. Звонивший вновь предупредил о нависшей над сбережениями угрозе. Однако в этот раз он потребовал передать их якобы сотруднику банка.

Обманщик убедил потерпевшего, что все должно пройти в тайне и при встрече необходимо назвать специальный пароль «Снег». Доверившись словам мошенника, местный житель обналичил деньги и передал их неизвестному, лишившись более 140 тысяч рублей.


/ Сибирское Информационное Агентство /
Подпишитесь на наш Telegram-канал SIA.RU: Главное


Реклама на сайте

Форум "Время отдыхать на Байкале!", Иркутск
«Грандиозный проект планируется в Иркутске»
Гостиницы, турпродукт и кадры. Евгения Найдёнова – о ключевых задачах отрасли
Марина Григорьева, ТПП: «Надо гнаться не за турпотоком, а за впечатлением, которое мы оставляем у туриста»
Все материалы сюжета

Реклама на сайте

Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Бизнес