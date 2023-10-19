Качественную туристическую инфраструктуру создадут в Иркутской области

Форум «Время отдыхать на Байкале!» состоялся в Иркутске. В мероприятии поучаствовал заместитель председателя правительства Приангарья Руслан Ситников, который рассказал, что власти поставили перед собой приоритетную задачу в туристической сфере – развить качественную инфраструктуру, передает SIA.RU.

«Мы определили несколько населенных пунктов, в которых должны привести дорожную сеть в порядок в ближайшее время. Это Большое Голоустное, Листвянка, Байкальск, Кутулик. Второй момент – завершение работ по проектированию канализационно-очистных сооружений, так как все многочисленные инвестпроекты в сфере туризма сталкиваются сейчас с проблемами водоснабжения и водоотведения», – заявил спикер.

Он также добавил, что работы будут проведены и на Ольхоне: сейчас ведется обследование грунта.

Подробнее читайте в нашем материале.