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Новую канатную дорогу построят на «Горе Соболиной» в Иркутской области

В городе Байкальске Иркутской области на горнолыжном курорте «Гора Соболиная» появится новая канатная дорога. Об этом в рамках форума «Время отдыхать на Байкале!» рассказал заместитель председателя правительства Приангарья Руслан Ситников.

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«К сожалению, мы долго запрягали и сейчас столкнулись с ситуацией, когда резидентов ОЭЗ уже много, по-моему, 23, а инфраструктура до сих пор еще «не подошла». Но мы в активной фазе проектируемся, объявляем аукционы, и я  уверен, что в 2025 году придем в порядок всю соответствующую инфраструктуру и наши инвесторы уже смогут в полную силу реализовывать свои проекты», – заявил спикер.

Он добавил, что один из них – строительство новой канатной дороги кабинного типа на горнолыжном курорте «Гора Соболинная», который уже запущен совместно с якорным резидентом. Проект реализуется с поддержкой государства.

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/ Сибирское Информационное Агентство /
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