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Туристический кластер «Байкальская слобода» появится в Приангарье: что там будет

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Правительство Иркутской области совместно с госкорпорацией «Туризм.РФ» работают над проектом туристического кластера «Байкальская Слобода». Где он появится и что будет на его территории, на форуме «Время отдыхать на Байкале!» рассказал заместитель председателя правительства Приангарья Руслан Ситников.

По его словам, кластер разместят в районе этнографического музея «Тальцы»: на площади 300 гектар там построят  отели, аквапарк, велодорожки, набережную, экотропы. Первые объекты планируются к сдаче уже в 2026 году.

По мнению  Руслана Ситникова, новая локация привлечет гостей региона и местных жителей, а также позволит снизить нагрузку на Листвянку, которая в настоящее время является самым популярным у посетителей местом на Байкале.

Подробнее читайте в нашем материале.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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