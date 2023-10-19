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Названа дата, когда заасфальтируют центральные улицы Хужира на Ольхоне

По поручению президента России Владимира Путина в Иркутской области ведется асфальтирование дорог в популярном у туристов месте на Байкале – на острове Ольхон в Иркутской области. Что будет сделано в ближайшие годы, во время форума «Время отдыхать на Байкале!» рассказал заместитель председателя правительства Приангарья Руслан Ситников.

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«Если говорить о тех проектах, которые уже находятся в процессе реализации, то самый приоритетный из них связан с дорожной сетью на острове Ольхон, который курирую лично я. На 2024-2025 годы мы запланировали заасфальтировать центральные улицы Хужира и сделать дорогу до Харанцов», – пояснил спикер.

Он уточнил, что в дальнейшем, в 2026-м, предполагается закончить проект и провести строительство дороги уже от начала островной части до Хужира. Власти выразили уверенность, что этот план удастся реализовать.

Дорога будет с велосипедными дорожками, чтобы у туристов была возможность передвигаться по острову и не только на автомобилях.

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/ Сибирское Информационное Агентство /
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