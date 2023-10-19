В каких городах России больше всего дорогих квартир и апартаментов?

Эксперты компании Skolkovo Realty провели анализ состояния рынка недвижимости России и выяснили, что в октябре 2023 года экспонируется 6513 квартир и апартаментов с ценой свыше 100 млн рублей.

С октября 2022 года количество таких предложений в России увеличилось на 11,5%. В числовом выражении это составляет рост на 672 объекта.

Москва остаётся лидером по количеству предложений дорогой недвижимости. На рынке столицы представлено 5638 квартир и апартаментов стоимостью выше 100 млн рублей, что на 10,1% или 513 объектов больше, чем год назад.

В городе Сочи, который занимает второе место по количеству таких объектов, предложений стало на 46,2% или на 146 объектов больше, их общее количество составляет 462.

Третье место по объёму предложений занимает Санкт-Петербург. В нём представлено 387 объектов с ценой выше 100 млн рублей. Это всего на 6 объектов больше, чем годом ранее.

Кроме того, интересно отметить, что в октябре 2023 года квартиры и апартаменты с высокой стоимостью представлены на рынке десяти крупнейших городов России. Помимо уже упомянутых Москвы, Сочи и Санкт-Петербурга в список входят Новосибирск, Екатеринбург, Казань, Ростов-на-Дону, Красноярск, Краснодар и Калининград.