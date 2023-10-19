Программы поддержки производителей слабоалкогольных напитков продлили в РФ

Поэтапное внедрение маркировки пива, пивных и слабоалкогольных напитков началось в 2023 году в России. С 1 апреля маркируются кеги, с 1 октября – в стеклянной и полимерной упаковке, с 15 января – в алюминиевой банке. Кроме того, запущены программы поддержки производителей, которые решено продлить. Подробности рассказали в пресс-службе Центра развития перспективных технологий.

«Розлив пива и слабоалкогольных напитков в алюминиевые банки осуществляет порядка 13% производителей. Несмотря на то, что впереди уже третий этап маркировки, еще не все участники рынка произвели техническое оснащение своих производств оборудованием для маркировки этого типа упаковки – банки. Программы поддержки ЦРПТ пользуются активной популярностью у пивоваров – мы получили уже более 450 заявок за все время – поэтому было принято положительное решение об их продлении до 1 ноября», – сообщили в Центре развития перспективных технологий.

В частности, продлена программа рассрочки на оборудование для всех производителей пивоваренной продукции. Для поддержки отрасли специалисты ЦРПТ совместно с интеграторами, поставщиками оборудования и расходных материалов разработали стандартные технические решения для всех типов линий и видов упаковки.

Беспроцентная рассрочка рассчитана на 3 года: в первый год оплата не потребуется. Завершить весь цикл работ по оснащению производителей планируют до декабря.

Вторая программа на выбор – компенсация 50% затрат на оборудование для маркировки пивоваренной продукции. Для того чтобы поучаствовать в ней, нужно соответствовать критериям, к примеру, производить не более 300 тысяч декалитров в год.