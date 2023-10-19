Застройщики смогут получить льготы в обмен на квартиры

Девелоперам предложили бесплатно отдать квартиры государству в обмен на преференции. Об инициативе премьер-министра РФ Михаила Мишустина пишут «Известия».

В России предложили запустить федеральную программу «Ответственный застройщик», по которой бизнесу в безвозмездную аренду будет предоставлена муниципальная, региональная и государственная земля под строительство в обмен на 7% жилых помещений в пользу РФ. С такой инициативой к обратилась первый зампред комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова.

«В России сохраняется сложная ситуация с обеспечением жильем детей-сирот. Так, по данным Единой государственной информационной системы социального обеспечения, на сентябрь 2022 года численность детей-сирот, находящихся в списке на улучшение жилищных условий, превысила 292 тыс. человек. При этом число сирот, у которых это право наступило, но не реализовано, в 2022 году увеличилось на 5,1%», – говорится в документе в адрес премьера.

Ранее стало известно, что более половины выдач ипотеки в сентябре пришлось на льготные программы. Аналитики Домклик посчитали количество выдач льготной ипотеки в Сбере за сентябрь 2023 года и выяснили, какие льготные ипотечные программы пользовались наибольшей популярностью у россиян.

В сентябре 2023 года число выдач льготной ипотеки составило 80,5 тыс. кредитов, что на 14,4% больше показателя августа. Доля льготной ипотеки в общем количестве выдач приблизилась к 52%. Повышенный спрос на льготные кредиты обусловлен повышением ключевой ставки Центробанка до 13%, а также ожиданием ужесточения условий выдач по льготным программам.

Наибольшая доля выдач по льготным программам зафиксирована в Республике Саха (Якутия) (72,3%), Республике Хакасия (67,9%) и Амурской области (67%). Среди крупнейших регионов выделяются Краснодарский край (65,2%), Новосибирская область (61,9%) и Москва (61,5%).