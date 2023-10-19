Число получателей накопительной пенсии в 2024-м увеличится вдвое

Рост связан с увеличением числа граждан, достигающих возраста назначения выплат, объяснили «Известиям» в Минтруде.

На них могут рассчитывать люди 1967 года рождения и моложе, а также те, за кого работодатель делал допвзносы в 2002–2013 годах. При этом средний размер страховой пенсии неработающим гражданам составит 23,4 тыс. рублей. Расходы на них увеличатся на 12%, до 10 трлн, однако это не ударит по состоянию казны фонда.

В начале следующего года число получателей накопительной пенсии составит 209,9 тыс. – это почти в два раза больше, чем насчитывалось в январе 2023-го (107 тыс.). Далее рост продолжится: к 2025-му выплаты будут назначаться 286,1 тыс. граждан, а к 2026-му – уже 362,2 тыс. Такой прогноз представлен в пояснительной записке к проекту бюджета Фонда пенсионного и социального страхования (Соцфонд, СФР) на 2024–2026 годы («Известия» ее изучили).

Ранее стало известно, что иркутские зумеры за восемь месяцев 2023 года удвоили сумму ежемесячного пополнения пенсионных копилок, хотя и продолжают много тратить на рестораны. Это выяснили СберНПФ и аналитики сервисов по управлению личными финансами Сбера (PFM, Personal Financial Management). В топе расходов у большинства остаются покупки в супермаркетах, а копят вдолгую чаще иксы.

Для россиян всех поколений самой популярной категорией трат остаются покупки в супермаркетах, показала статистика сервиса «Анализ финансов» в СберБанк Онлайн. В топ-3 расходов зумеров также вошли кафе/рестораны и онлайн-шопинг. У представителей старших поколений – миллениалов, иксов и бумеров – в топе оплата ЖКХ, связи и интернета, а также расходы, связанные с обслуживанием автомобиля.

Представители поколения X из Иркутска чаще других формируют долгосрочные сбережения, например, на пенсию. За январь – август 2023 года они оформили 39% индивидуальных пенсионных планов в СберНПФ. 34% договоров пришлось на миллениалов, 23% – на бумеров.