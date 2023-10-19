ИНК подписала соглашение о сотрудничестве с Казанским исследовательским технологическим университетом

Иркутская нефтяная компания (ИНК) заключила соглашение о сотрудничестве с Казанским национальным исследовательским технологическим университетом (КНИТУ).

Сотрудничество подразумевает проведение совместных научных исследований и мероприятий (семинары, конференции, круглые столы), а также организацию всех видов практики для студентов и аспирантов вуза. Среди ближайших планов сторон — экскурсия для студентов КНИТУ на стройплощадку Иркутского завода полимеров в Усть-Куте и последующий набор групп на целевую корпоративную подготовку кадров для завода.

Подписание соглашения состоялось в Казани, где делегация ИНК с 9 по 13 октября принимала участие в Неделе инноваций и производительности IN’HUB. Представители более 40 ведущих промышленных компаний России собрались в наукограде Иннополис, чтобы поделиться кейсами по повышению эффективности производства.

— Для ИНК такое сотрудничество является стратегическим в части привлечения кадров в регион. В КНИТУ накоплена успешная практика подготовки отраслевых специалистов различных профилей, что представляет для нас особый интерес. Компании нужны квалифицированные химики, технологи, лаборанты. Мы готовы предложить студентам дополнительные программы подготовки, оплачиваемую практику, а затем и возможности трудоустройства, — прокомментировал заместитель генерального директора по управлению персоналом ИНК Владислав Поздышев.

Сегодня ИНК проводит комплексные мероприятия по профориентированию для школьников, студентов, молодых специалистов. В Усть-Куте для старшеклассников действуют ИНК-Классы с углубленным изучением точных и естественнонаучных предметов, в Иркутске — бесплатный образовательный проект «Академия ИНК» для 7–11 классов. В вузах ведется набор в корпоративные группы, где можно получить дополнительную специальность с последующим трудоустройством в ИНК.