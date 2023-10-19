«Фокус на коллаборации». Как прошел бизнес-интенсив «Новый босс» в Иркутске

Коллаборация – один из главных антикризисных трендов, убеждена руководитель проекта «Новый босс» Олеся Семенова. Организованный при ее участии бизнес-интенсив второй раз прошел в Иркутске 10 октября. Событие объединило 27 спикеров – в том числе федеральных – и более 300 участников. В следующий раз предприниматели соберутся в феврале. О фишках «Нового босса» и метаморфозах участников Газета Дело побеседовала с Олесей Семеновой.

Олеся Семенова, руководитель проекта «Новый босс».

Фото: Андрей Фёдоров

Об идее

– Проведение бизнес-интенсива – это не способ потешить самолюбие, это не баловство. Для нас это прежде всего бизнес.

О метаморфозах

– Бизнес-интенсив – мощный инструмент, который меняет всех. Я наблюдаю, как многих участников мероприятие окрыляет. Кто-то получает большой поток клиентов, кто-то заряжается энергией, кто-то чувствует себя звездой. Метаморфозы происходят со всеми. Я тоже становлюсь другой.

О важном миксе

– Знаю, что некоторых смущает, что на одной сцене выступают как бизнесмены с серьёзным опытом, так и молодые предприниматели. Мы осознанно идём на этот микс. У меня богатый опыт посещения разных мероприятий, и в какой-то момент я осознала, что мы все со временем становимся «носорогами» в бизнесе – с толстой кожей, перестаём обращать внимание на новые веяния в силу своего авторитета и накопленного опыта. Появляется зашоренность.

Недавно была на конференции в Сколково, основной состав спикеров – молодые ребята в возрасте 22-23 лет, среди которых были миллиардеры. Я считаю, нельзя недооценивать молодых. Они позволяют нам по-новому взглянуть на свой бизнес и двигаться вперёд.

Кстати, в конце мероприятия мы публикуем рейтинг спикеров, и он подтверждает – надо дать дорогу молодым. Многих «зеленых» предпринимателей аудитория оценила выше, чем умудренных опытом.

О прокачке

– Среди спикеров «Нового босса» было много опытных предпринимателей, с устоявшимися бизнесами, было даже два миллиардера. Зачем им это? Они добились своего, им не надо признания. Но они также учатся у молодых и хотят донести свой опыт.

Правильное продвижение не помешает и маститым мастерам. Сегодня мы понимаем, что те действия и подходы, которые приносили гарантированный успех вчера, ведут к провалам завтра.

Нам всем надо учиться и меняться. Время реакции на изменения - и есть наше ключевое конкурентное преимущество. Если вы нацелены на стратегическую конкуренцию в этом мире, меняйте себя в соответствии с новыми условиями.

О разборе полетов

– Беспроигрышной идеей второго бизнес-интенсива «Новый босс» стал «разбор» бизнесов, личных брендов с известным федеральным экспертом – маркетологом Максимом Белоусовым. Вип-билет на мероприятие предполагал проведение такого формата для ограниченного круга участников. Было интересно наблюдать, как правильный вопрос может ярко обнажить проблему и вывести из себя опытных бизнесменов. Для некоторых это оказалось шоковой терапией, но – полезной для бизнеса.

О гипотезе

– В мае, когда мы проводили первый бизнес-интенсив, было ощущение, что мы проверяем гипотезу. На втором «Новом боссе» мы её активно тестировали. Было продано более 300 билетов, выступило 27 спикеров. Сейчас мы уже продали более 100 билетов на третий «Новый босс», который пройдёт 20 февраля 2024 года.

О новшествах

– В феврале мы немного усовершенствуем формат. Мы себя позиционируем как площадка для реализации талантов и потенциала молодых предпринимателей, поэтому 2 февраля, накануне основного события, проведём pre-party «Мини-босс», где будут выступать молодые спикеры. Это будет бесплатное мероприятие. Есть еще одна амбициозная задумка – объявить конкурс стартапов, которые мы поддержим деньгами и экспертным сопровождением.

О деньгах

– У нас всё прозрачно. Доход мероприятия складывается из оплаты выступлений спикерами, продажи билетов, взносов партнёров. Спикерство стоило 49900 руб., билет участника – от 4900 до 19900 руб. в зависимости от тарифа. Мы были в плюсе после первого бизнес-интенсива. После второго нам удалось увеличить прибыль в 4 раза, в феврале мы хотим удвоить результаты октября.

О чём еще говорили на «Новом боссе»?

«Искусственный интеллект увеличивает эффективность в разы»

Дмитрий Лясковский, заместитель управляющего Иркутским отделением Сбербанка:

– Маркетинговые исследования показали, что искусственный интеллект – это технология, которая в любой отрасли дает дополнительные преимущества бизнесу. Нет таких отраслей, где нельзя было бы его использовать. У Сбера в этой области накоплен достаточный опыт. Мы видим, что внедрение искусственного интеллекта в процессы позволяет повысить эффективность не на проценты, а в разы. Я призываю всех предпринимателей изучать все, что касается искусственного интеллекта, внедрять, дерзать. Это точно даст прирост вашему бизнесу и принесет положительный эффект.

«Чтобы зарабатывать миллионы, нужно поменять подход»

Максим Белоусов, интернет-маркетолог, директор по маркетингу Сколково:

– Я к своему миллиону шёл семь лет. Сначала был официантом, потом музыкой пытался зарабатывать, затем работал по профессии – я инженер-физик – и получал 40 тыс. руб. в месяц. Занимался разными видами деятельности, пока не понял, что там миллионами и не пахнет. Чтобы зарабатывать миллион в месяц, нужно менять подход к зарабатыванию денег. Важна мотивация, истинное желание. Часто люди стремятся, но и боятся этого миллиона, потому что он, по их мнению, принесет больше проблем, чем пользы. Стратегия – да, важна, но есть еще три фактора, чтобы достичь успеха – это адекватность, эффективность и экологичность по отношению к себе, по отношению к окружающему миру. По личному опыту скажу: нужно проанализировать себя, то, что ты делаешь, и избавиться от неадекватности, неэффективности и неэкологичности в своей жизни. Тогда вы пойдете в рост.

«Коллаборации – тренд»

Владислав Бермуда, международный бизнес-спикер, ведущий эксперт по кросс-маркетингу в России:

– Есть традиционный и нетрадиционный маркетинг. Я выступаю за последний. Креативные бизнес-решения позволяют компаниям расти без затрат на рекламу. Один из последних трендов, к которому прибегают и крупнейшие компании в мире, – это коллаборации. Они позволяют создавать новые цепочки привлечения клиентов. У вас было 30 источников, а станет 40. Потом просто поддерживайте взаимоотношения. Коллаборации способны удвоить ваш бизнес. Есть масса и других нетрадиционных инструментов маркетинга. Например, создание мест-локаций для своих потенциальных партнеров, бартер, привлечение монетизатора – человека, который увеличивает прибыль через реализацию продукта.