От спецпроекта до ивента. Как Собака.ru помогает нестандартно информировать клиентов

Как рассказать о продукте или услуге нестандартно, креативно и ненавязчиво, знают в журнале Собака.ru. Участие в спецпроектах популярного в бизнес-среде глянца – престижно, но и довольно дорого. Впрочем, как утверждает издатель, генеральный директор журнала в Иркутске Анастасия Скиба, вложения себя оправдывают: размещение в Собаке дает хороший выхлоп. О новых проектах Анастасия рассказала на бизнес-интенсиве «Новый босс».

«Подаем продукт креативно и ненавязчиво»

Собака.ru – один из крупнейших глянцевых журналов в России. В Иркутске его тираж составляет 8 тыс. экземпляров.

– Это принт, это диджитал, это сочетание локальных и глобальных материалов. Чем удобен спецпроект? Он позволяет на какую-то узкую локальную тему внедрить свой продукт и заставить аудиторию заинтересоваться им, изучить и внимательно посмотреть. Подается продукт креативным, ненавязчивым способом. Например, проект «Новые имена в медицине» позволил нестандартно рассказать читателям о молодых врачах. При этом в такой идее можно скомпоновать многое – например, рекламу аксессуаров, одежды, в которую доктора будут одеты, и т.п.

«Обложки не оставят вас незамеченными»

Анастасия Скиба рекомендует обратить внимание на локальную первую обложку журнала. Это недешево, но вас в городе будут знать в лицо, вашим бизнесом заинтересуются.

– Есть пять вариантов обложек, которые мы делали. Это виджеты плюс 10 полос с кавер-стори внутри. Наверное, незамеченным просто невозможно будет остаться. Для каждого клиента разрабатывается индивидуальный кейс, постраничная детализация, проводится профессиональная съемка. Например, мы собрали интересный мудборд для бизнесвумен Дарьи Моисеевой, смешав кондитерскую историю и цветочный бизнес

«Сделаем спецвыпуск «ГастроГид»

Очень интересны и спецпроекты в креативной индустрии, синдикаты. Пробным был проект о лауреатах премии «Женщины меняют Иркутск», рассказала Анастасия.

Анастасия Скиба, генеральный директор журнала Собака.ru в Иркутске.

Фото: Андрей Фёдоров

– В партнерстве с Центром «Мой бизнес» мы решили выпустить четыре тематических синдиката до конца 2024 года. Один из них будет посвящен модной индустрии. За последний год в Иркутске очень круто стартанул локальный дизайн. Появились новые бренды местного производства. Мне кажется, сегодня это интересная конкурентная среда.

Еще один спецпроект – ГастроГид, по аналогии с питерским. Запустим его в начале июня 2024 года. В этой истории мы объединим сферу гостеприимства – рестораны, отели, возможно, авиакомпании. Проект будет рассказывать о лучших заведениях, лучших блюдах и тех, кто за ними стоит, о барах, коктейлях, о кондитерских, которых в Иркутске безумно много, и т. п. Спецпроект будет от 54 полос, тиражом 10 тыс. экземпляров.

Анастасия Скиба также напомнила, что Собака.ru проводит не менее шести тематических мероприятий в год, в том числе пре-пати, различные премии.

– С помощью спецпроектов, с помощью интересных продуктов креативной индустрии Собака.ru дает столько возможностей, что вы можете закрыть свой запрос абсолютно с разных сторон, начиная от спецпроекта до проведения масштабного события.