Чаевые стали оставлять чаще

Таксистов потеснили мастера салонов красоты.

По данным аналитического ресурса «Чек Индекс» компании «Платформа ОФД» (крупнейший оператор фискальных данных страны, ежедневно принимает по 55 – 57 млн кассовых чеков, с более 1,1 млн онлайн-касс в России). Для анализа использовалась агрегированная обезличенная информация о продажах из сетевой и традиционной (несетевой) торговли, сферы услуг. Аналитические модели работают на базе 90 млрд чеков в системе BigData компании и накопленной экспертизе за 7 лет

Однако следом за ними, в 2023 году по популярности идут мастера салонов красоты, хотя в 2021 и 2022 году это были – водители такси. В топе получателей также курьеры и тренеры.

Индустрия оплаты чаевых активно развивается на фоне роста объемов безналичных расчетов.

Благодаря появлению различных готовых сервисов, а также собственных приложений торговых точек и предпринимателей для работы с чаевыми, потребителю стало удобнее благодарить за предоставленную услугу или товар.

В 2023 году, с увеличением продаж сферы общепита и внутреннего туризма, оборот чаевых также вырос, особенно в регионах, прежде всего в местах притяжения туристов. И превысил уровень 2021 года, когда многие специально стремились «поддержать» чаевыми работников кафе и ресторанов после пандемийных ограничений.

Тем не менее, в Москве объем выдачи чаевых за год снизился и не дошел до уровня 2021 года. Это следствие, скорее, с уменьшения круга постоянных посетителей заведений питания, на смену которым пришло большее число новых клиентов, ориентированных на быстрые форматы, варианты блюд и напитков на вынос.

Уменьшение выдачи чаевых водителям больше связано с выросшим уровнем цен в такси, и служит определенным «компенсирующим» ответом потребителя.