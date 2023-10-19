Интерес к видеоконтенту вырос в Иркутской области

Жители Иркутской области стали больше потреблять видеоконтента. При этом максимальный рост трафика зафиксирован в социальных сетях и в онлайн-кинотеатрах. К таким выводам пришли специалисты МегаФона, проанализировав мобильную активность пользователей в регионе.

Заметнее всего в Иркутской области оказался рост интереса к видео в социальных сетях и онлайн-кинотеатрах – 37% по сравнению с прошлым годом. При этом просмотр роликов в VK стал более популярным способом времяпрепровождения у жителей региона: внимание к ним увеличилось практически в 3 раза.

На втором месте — онлайн-кинотеатры. С начала года видеотрафик здесь вырос на 20% по сравнению с аналогичным периодом. При этом самой любимой стала площадка Иви: динамика интереса в этом году составила 10%. Ежемесячный объём передачи данных в этой категории сопоставим с просмотром 5 тысяч часов контента в Full HD‑формате.

Для комфортной загрузки видео жители региона всё чаще используют сеть стандарта 4G. Через неё уже проходит около 80% всего интернет‑трафика в регионе.

«Новые цифровые возможности активно проникают в повседневную жизнь иркутян. Всё больше пользователей смотрят фильмы онлайн, созваниваются с помощью видеозвонков, обмениваются сообщениями в мессенджерах и социальных сетях. Рост объёма тяжёлого трафика требует увеличения ёмкости сети и скорости передачи данных, а также расширения 4G‑покрытия в тех местах, где это актуально. Мы оперативно отслеживаем нагрузку на сеть и с помощью инструментов Big Data определяем список локаций, где необходимо усиление. С начала года мы уже запустили и модернизировали свыше 100 телеком‑объектов, в том числе в Мамонах, Большом Голоустном, Чунском, Лесогорске, Олонках и других населённых пунктах региона», — отмечает Евгений Белый, директор МегаФона в Иркутской области.