Названы три самых популярных схемы оплаты недвижимости в ОАЭ россиянами

С 2022 года оплата недвижимости в валюте для россиян стала намного сложнее, но по ОАЭ особых сложностей не наблюдается. Эксперты компании Business Boutique DMCC рассказали о том, как российские покупатели недвижимости в ОАЭ оплачивают недвижимости в Дубае.

Купить недвижимость в ОАЭ можно за рубли только в том случае, если российский банк работает по системе SWIFT. Перевод необходимо сделать на эскроу-счёт застройщика в ОАЭ. В связи с санкционными ограничениями в России не так много банков, которые по-прежнему осуществляют переводы в зарубежной валюте. Среди них — «Газпромбанк», «Райффайзенбанк», «Уралсиб», «КредитЕвропа Банк». В последнем, кстати, можно открыть счёт в арабских дирхамах, что сделает процесс покупки, в том числе удалённо, максимально плавным. А вот с «МТС Банк» ОАЭ отменили работу и прекратили действие лицензии банка в стране.

Другой распространённый способ оплаты недвижимости в ОАЭ среди иностранцев, включая наших граждан,— криптовалюта. Здесь никаких санкций не действует, поэтому, чтобы оплатить жильё таким способом можно приобрести криптовалюту за рубли в любой обменной организации, работающей с криптовалютой, или на бирже. ОАЭ открыты ко всем, поэтому сделки по недвижимости в криптовалюте здесь уже давно не редкость.

«Кроме того, многие агентства недвижимости открыли представительства в России или работают с нашим рынком через посредников. В этом случае оплата покупки в рублях возможна через любой российский банк. Однако в каждом из случаев надо понимать, что придётся оплатить возможные комиссионные сборы, а также процент при конвертации. Оплата в рублях подойдёт тем, кто планирует инвестировать в недвижимость ОАЭ с целью получения дополнительного дохода или диверсификации активов, а не с целью переезда и получения статуса резидента», — резюмировала генеральный директор компании Business Boutique DMCC Евгения Тяжкина.