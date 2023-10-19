Россияне получили простой и удобный способ записи к нотариусу

Сбер принял участие в запуске нового сервиса для записи к нотариусу на портале «Госуслуги».

Записаться к нотариусу легко и быстро теперь можно на портале госуслуг благодаря новому цифровому сервису, запущенному Минцифры и Федеральной нотариальной палатой, – «Запись на приём к нотариусу». Сбер вместе с Минцифры участвовал в проектировании сервиса и выводе его на портал «Госуслуги», улучшении клиентского пути и организации взаимодействия с регионами.

В новом сервисе можно выбрать нотариуса, узнать, какие документы требуются по конкретному нотариальному действию, и заранее направить их на проверку, чтобы получить нужную услугу быстрее.

В пилотном режиме сервис был запущен в Алтайском, Краснодарском крае, Белгородской, Ивановской, Калужской, Омской и Ростовской областях, Ханты-Мансийском автономном округе. Услуга оказалась востребованной, и с учётом положительного клиентского опыта сервис тиражирован на 87 российских регионов. Теперь их жители также могут пользоваться удобным сервисом «Запись на приём к нотариусу».

«Сегодня государство уделяет большое внимание созданию удобных сервисов на портале "Госуслуги", которые помогают экономить время и упрощают получение той или иной услуги. Сбер активно участвует в этом процессе. Каждый год в России по обращениям граждан производится в среднем 45 млн нотариальных действий, поэтому неудивительно, что новый сервис востребован пользователями портала госуслуг. После запуска решения на полную мощность мы планируем в 2024 году на базе данных о наследстве на госуслугах реализовать новый цифровой сервис в банке – "Наследство без визита"», – Пётр Днепровский, директор дивизиона «Государственные продукты и сервисы» Сбербанка.

«Минцифры запустило на "Госуслугах" новый сервис записи к нотариусу. Оцифрована совершенно новая для нас отрасль предоставления услуг – обращение к нотариусу. Сначала сервис заработал в восьми пилотных регионах. Теперь для всей страны доступно 51 нотариальное действие в одном окне. Наибольшей популярностью пользуются: удостоверение доверенности, открытие наследства, согласие супруга на сделку, выдача свидетельства о праве на наследство, договор дарения», – Тимур Зарипов, директор Департамента развития сервисов и клиентского опыта Минцифры.

«Нотариус – самый доступный гражданам высококвалифицированный юрист, чья помощь требуется в самых разных жизненных ситуациях. Безусловно, цифровые технологии играют всё более важную роль в обеспечении граждан и бизнеса эффективной правовой защитой, и нотариат уже много лет развивает и применяет их на практике. Новый сервис на "Госуслугах" – это удобный инструмент, который позволит сделать обращение к нотариусу ещё более комфортным», – Константин Корсик, президент Федеральной нотариальной палаты.