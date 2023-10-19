GigaChat поможет продать актив на «Portal DA» Сбербанка

Сервис сгенерирует несколько уникальных вариантов текста на основе заявленных характеристик.

Разместить объявление на сервисе Сбербанка по продаже непрофильных активов и залогового имущества « Portal DA » стало ещё проще: текстовое описание объекта автоматически составит нейросетевая модель GigaChat .

Процесс создания объявления для продавца стал быстрее и удобнее. Теперь не придется долго думать о том, как создать «продающий» текст и учесть все нюансы – нужно всего лишь внести максимальное количество параметров на этапе создания объявления и нажать кнопку «Создать с GigaChat». Можно задать до 50 характеристик: чем больше полей заполнит пользователь, тем качественнее будет текст. GigaChat создаст несколько вариантов описания, взяв за основу параметры объекта – продавцу останется выбрать лучшую версию. Получившийся текст можно редактировать.

«Сервис «Portal DA» прошел путь от ресурса, где можно увидеть непрофильные или проблемные активы Сбера, до крупнейшей площадки, экспонирующей бизнес-активы более чем 300 компаний и 50 банков. С начала этого года объем сделок с инвесторами «Portal DA» превысил 13 млрд руб., при показателе 7 млрд за аналогичный период 2022 года. Мы изучаем запросы клиентов и постоянно совершенствуем «PortalDA» – интеграция GigaChat поможет пользователям создавать текстовые описания объектов на естественном языке», – Кирилл Дёмин, вице-президент, директор департамента по работе с проблемными активами Сбербанка.

Воспользоваться новой опцией можно в веб-версии «Portal DA», а также в приложении для iOS-устройств.

На «Portal DA» Сбербанка можно выгодно и безопасно купить или продать имущество – от автомобилей и квартир до оборудования, заводов и готового бизнеса. На площадке доступна вся дополнительная документация по имуществу и консультации сотрудников Сбера по кредиту на специальных условиях.