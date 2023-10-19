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Байкал попал в ТОП-3 направления для отпуска россиян этой зимой

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Отдыхать зимой чаще планируют дома или в поездках по России. В опросе сервиса по поиску работы SuperJob приняли участие трудоустроенные экономически активные граждане из всех округов страны.

25% россиян собираются взять отпуск зимой: 14% планируют отдыхать дома, 5% – в поездке по России, по 3% – на даче и за границей. Среди самых популярных направлений внутри страны – Москва, Сочи и озеро Байкал. За границей зимний отпуск россияне рассчитывают провести в Турции, Кипре или ОАЭ. 62% респондентов не планируют брать отпуск зимой.

Мужчины уходят отдыхать зимой чаще женщин (29 и 22% соответственно) и чаще проводят отпуск дома.

Россияне с зарплатой от 80 тысяч рублей в месяц берут отпуск зимой чаще тех, кто зарабатывает меньше, и чаще проводят его в поездках по стране или путешествиях за рубежом.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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