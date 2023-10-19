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Треть отелей Radisson в России переименуют в Cosmos

В марте владельцы сменились у 10 объектов в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге и Мурманске. Об этом «Известиям» сообщила гостиничная компания Cosmos Hotel Group.

«Мы рады укрепить партнерство с Cosmos Hotel Group и продолжить долгосрочное сотрудничество в формате бренда Radisson Individuals», – так прокомментировала соглашение управляющий директор Radisson Hotel Group в России Виолетта Ромэро дэ Торрэс.

В Cosmos Hotel Group заявили, что переход отелей под их бренд будет комфортным для гостей.

Напомним, что 4 июня сеть гостиниц Marriott заявила об уходе из России. Компания больше не могла продолжать работу в условиях ограничений США, Великобританией и ЕС. Marriott International, по данным на начало января 2019 года, владела 29 гостиницами в 13 регионах России с общим номерным фондом в 6543 комнаты.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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