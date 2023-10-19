Спрос есть, а складов нет: компаниям в Казахстане негде хранить новые товары

Доля свободных площадок в республике упала до 1%, а запрашиваемые ставки аренды на площади в объектах built-to-suit и будущее предложение класса А составили $140 за кв. м в год с учетом операционных затрат, но без НДС — это на 20,7% выше, чем в первом квартале текущего года. Компании, которые активно развиваются на рынке, все острее чувствуют нехватку складов для хранения товаров. В ближайшие два года ситуация усугубится — спрос на склады почти в семь раз превысит объем ввода новых площадей и составит 700 тыс. кв. м, прогнозируют аналитики. На фоне нехватки складов для аренды, в первом полугодии спрос на ответственное хранение вырос на 60-75% год к году, в зависимости от региона страны. Об этом сообщается в обзоре мультисервисного оператора логистических услуг ПЭК, подготовленном совместно с Spark, Major, Focus Logistics, NF Group, IBC Real Estate и GTC.

По состоянию на III квартал 2023 года общий объем качественной складской недвижимости Казахстана составляет 1,3 млн кв. м, из которых 51% приходится на площади класса А, 48% — класса В, сообщает NF Group. В Алматы сосредоточено 72% качественных складов, 22% — в Астане и только 5% площадок расположены в других городах страны, по данным IBC Real Estate.

По итогам восьми месяцев этого года, доля вакантных площадей достигла рекордно низкого значения — 1%, что в абсолютном выражении составляет чуть более 12 тыс. кв. м, сообщает NF Group.

На фоне дефицита запрашиваемые ставки аренды на проекты built-to-suit и будущие проекты класса А достигли $140 за кв. м. в год, с учетом операционных затрат, без НДС. Это на 20,7% выше, чем в первом квартале текущего года.

Растущий спрос и помехи для развития

Спрос на качественные складские объекты в Казахстане растет. На рынок выходят новые международные игроки, а действующие — быстрыми темпами наращивают объем онлайн-продаж, рассказывает Евгений Бумагин, руководитель по работе со складскими и производственными помещениями IBC Real Estate.

По словам Асета Кулисбаева, заместителя генерального директора Focus Logistics, наиболее высокая потребность в новых площадках у маркетплейсов, продуктовых ретейлеров, дистрибьюторов и логистических операторов.

Рост ставок и разворот на аутсорсинг

Из-за острой нехватки современных площадок все больше компаний передают складскую логистику сервисным провайдерам, сообщил Дмитрий Кусков, руководитель направления развитию территории Казахстана в ПЭК. По его словам, выше всего потребность у малого и среднего бизнеса, которому часто экономически не выгодно вкладываться в аренду склада, найм персонала и закупку оборудования.

Спрос на ответственное хранение, включая кросс-докинг, переупаковку и маркировку, в первом полугодии вырос на 60-75%, в зависимости от региона страны, отметил, в свою очередь, генеральный директор Major Kazakhstan Олег Тарасов. Генеральный директор группы Spark Артем Шашин отмечает, что устойчивый спрос формируют, в первую очередь, международные компании, многие из которых отдают складскую логистику на аутсорсинг.

Для многих предприятий, которые хотели бы управлять собственным складом, текущая стоимость строительства и аренды в Казахстане — это скорее «запретительный тариф», добавил он.

«Складской рынок Казахстана перегрет — спрос высокий, а ставки примерно в два раза выше, чем в логистическом центре России — Московской области. Поэтому воспользоваться 3PL-услугами для нас оказалось выгоднее, чем арендовать склад самостоятельно», — подчеркнул Андрей Романенко, исполнительный директор компании-дистрибьютора офисной техники GTC.

По данным логистических операторов, спрос на аутсорсинг складской аутсорсинг выше всего среди фармацевтических и химических компаний, производителей и поставщиков строительных материалов, запчастей, мясной продукции, товаров повседневного спроса, одежды, косметики, парфюмерии, личной гигиены, бытовой химии, алкогольных и безалкогольных напитков. Артем Шашин также отмечает, что растет спрос на фулфилмент среди игроков рынка e-commerce.

«Большинство провайдеров в Казахстане предлагают только ответственное хранение. Компании сталкиваются с нехваткой сервиса комплексной логистики, который включает перевозку до склада, обработку, комплектацию, упаковку, маркировку и доставку до конечного потребителя», — рассказал Дмитрий Кусков.

Чтобы удовлетворить растущий спрос, логистические операторы расширяют мощности. В июне ПЭК запустил склад для комплексной логистики, площадью более 3 тыс. кв. м в Алматы, компания продолжит экспансию. Major также планирует открыть в городе новый хаб площадью 5 тыс. кв. м до конца 2025 года. Spark в феврале 2024 года увеличит площади для комплексной складской логистики в Алматы на 14 тыс. кв. м. В ближайшие годы компания планирует запустить новые склады в 18 городах страны, включая Астану, Шымкент и Караганду.

Новые квадраты и старые проблемы

Многие склады в Казахстане построены 10-12 лет назад, с этого времени новых масштабных площадок не вводилось, рассказал Асет Кулисбаев. Большая часть товаров до сих пор хранится в старых советских зданиях, переоборудованных под склады.

По данным IBC Real Estate, на одного жителя Казахстана приходится 0,07 кв. м складов, для сравнения — в России этот показатель равен 0,32 кв. м на человека.

В ближайшие два года девелопер Focus Logistics планирует ввести в эксплуатацию 120 тыс. кв. м новых складов в Алматы. По словам Асета Кулисбаева, именно в Алматинской агломерации наиболее высокое потребление — с учетом прилегающих регионов, здесь проживает 2,8 млн человек или шестая часть населения страны.

Артем Шашин также отметил, что в Алматы — это основной рынок сбыта продукции в стране, и именно там расположены представительства всех крупнейших компаний. Еще одним фактором, который, по его мнению, необходимо учесть, является то, что большая часть грузопотока в Казахстане проходит через Алматы в силу близости региона к Китаю — крупнейшему поставщику различных категорий товаров в страну.

При этом уже сейчас только в Алматы не хватает 300 тыс. кв. м складских площадей, до 2030 года дефицит складов вырастет до 800 тыс. кв. м, сообщил Асет Кулисбаев.

По оценкам NF Group, в ближайшие два года в Казахстане девелоперы введут в эксплуатацию меньше новых складов — всего 102 тыс. кв. м, тогда как объем спроса в 2023-2025 годах достигнет 700 тыс. кв. м.