Одежде сделают цифровые паспорта

Они будут содержать фотографии и состав изделия. Об этом «Известиям» рассказал разработчик проекта – Российский экологический оператор (РЭО).

Российский экологический оператор предложил создать цифровой паспорт для одежды. В нем будет содержаться информация о всей цепи поставок, которая стоит за вещью: состав и место производства сырья, структура тканей в конечном изделии, цвет, а также фотографии продукции в различных плоскостях и световых режимах. Об этом рассказали в РЭО.

Там добавили, что оператор уже ведет работу с поставщиками решений для автоматизированной сортировки. Эксперты определяют, какую информацию необходимо включить в паспорт, а также другие требования к процессу.

В РЭО пояснили: в первую очередь паспорт необходим для решения проблем, которые возникают после того, как вещь выбросили, и она попала на завод по переработке.

Дело в том, что сейчас предприятия сталкиваются с тем, что на вещах нет этикетки, либо информация о составе на ней не соответствует действительности, отметили в операторе. Тогда как цифровой паспорт позволит сортировать отходы текстиля и обуви в автоматизированном режиме, это существенно увеличит пропускную способность заводов.

Ранее стало известно, что компаниям в Казахстане негде хранить новые товары. Доля свободных площадок в республике упала до 1%, а запрашиваемые ставки аренды на площади в объектах built-to-suit и будущее предложение класса А составили $140 за кв. м в год с учетом операционных затрат, но без НДС – это на 20,7% выше, чем в первом квартале текущего года. Компании, которые активно развиваются на рынке, все острее чувствуют нехватку складов для хранения товаров. В ближайшие два года ситуация усугубится – спрос на склады почти в семь раз превысит объем ввода новых площадей и составит 700 тыс. кв. м, прогнозируют аналитики. На фоне нехватки складов для аренды, в первом полугодии спрос на ответственное хранение вырос на 60-75% год к году, в зависимости от региона страны. Об этом сообщается в обзоре мультисервисного оператора логистических услуг ПЭК, подготовленном совместно с Spark, Major, Focus Logistics, NF Group, IBC Real Estate и GTC.

По состоянию на III квартал 2023 года общий объем качественной складской недвижимости Казахстана составляет 1,3 млн кв. м, из которых 51% приходится на площади класса А, 48% – класса В, сообщает NF Group. В Алматы сосредоточено 72% качественных складов, 22% – в Астане и только 5% площадок расположены в других городах страны, по данным IBC Real Estate.