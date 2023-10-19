30% домов забронировано в Подмосковье на Новый год

Аналитики кошелька ЮMoney и сервиса онлайн-бронирования жилья «Суточно.ру» выяснили, как россияне планируют провести новогодние праздники, и проанализировали спрос на загородные дома в Московской области на конец декабря – начало января.

На Новый год россияне планируют выспаться

По данным опроса ЮMoney, большинство опрошенных – 60% – будут отмечать Новый год дома. В новогоднее путешествие поедут лишь 15% опрошенных, а 8% россиян планируют встретить Новый год за городом или на даче. Ещё 7% респондентов пойдут в гости, а 5% проведут новогоднюю ночь на городских площадках. Остальные опрошенные пока ничего не планировали.

Больше половины россиян – 58% – планируют отмечать Новый год с семьёй. В одиночестве собираются праздновать 18% опрошенных, в компании друзей – 15%. Ещё 5% респондентов встретят 2024 год с котом или с собакой, а 4% пока не решили.

Почти половина – 49% россиян – планирует в новогодние праздники есть, спать и смотреть телевизор. А 31% опрошенных хотят встретиться с друзьями или родственниками. Ещё 17% будут гулять по новогодним ярмаркам, кататься на коньках и на горках, 13% собираются посетить баню или в аквапарк, 12% планируют ходить в кино, театры или по торговым центрам. Выбраться в соседний город хотят только 8%.

Дмитров и Наро-Фоминск – самые популярные города для отдыха в Подмосковье

По данным аналитиков сервиса онлайн-бронирования жилья «Суточно.ру», в Московской области выросли цены на аренду домов на Новый год – на 16% по сравнению с прошлым годом. Средняя арендная ставка составляет 21 148 рублей за сутки.

Больше всего бронирований приходится на Дмитров, Наро-Фоминск, Отрадное, Зеленоград, Истру, Коломну и Яхрому. Самые популярные даты для аренды – 30 и 31 декабря. В среднем россияне бронируют дома на трое суток и тратят 60 696 рублей. В прошлые праздники траты составляли в среднем 47 770 рублей – это на 27% меньше.

«Больше всего бронирований будет в декабре. Пока спрос не очень высокий – в Московской области зарезервировано не более 30% квартир и домов. А это значит, что ещё можно найти хорошие варианты», – говорит Юрий Кузнецов, основатель, владелец и генеральный директор сервиса «Суточно.ру».

Растет спрос на внутренний туризм

Россияне, которые собираются в новогодние путешествия, уже начали бронировать отели и покупать билеты на транспорт.

«Одна из основных тенденций в туризме – рост популярности отдыха внутри страны, в том числе автобусных туров. В новогодние праздники это не изменится, многие уже резервируют жилье и планируют проезд. Так, за первую неделю октября обороты площадок, которые продают билеты на автобусы, выросли на 17% по сравнению с предшествующей неделей. Покупок стало на 20% больше, а плательщиков – на 15% больше. Средний чек почти не изменился и составил 6 930 рублей», – отмечает руководитель службы сопровождения корпоративных клиентов ЮMoney Ирина Полякова.

Со 2 по 8 октября оборот платежей в отелях, по данным ЮMoney, вырос на 18% по сравнению с предшествующей неделей и более чем вдвое к прошлому году. Число бронирований увеличилось на 17% относительно последней недели сентября и на 54% по сравнению с первой неделей октября 2022 года. Плательщиков тоже стало больше – на 16% и на 31% соответственно. Средний чек составил 10 381 рубль – это на 1% больше, чем неделей ранее, и на 32% больше год к году.