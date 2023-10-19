Годовая инфляция в Иркутской области в сентябре ускорилась до 6,57%

В августе она составляла 5,12%. Об этом пишут в региональном отделении Банка России.

При этом она стала выше, чем по Сибирскому федеральному округу (6,31%) и по России в целом (6,00%). Основными факторами ускорения инфляции в регионе стали ослабление рубля, снижение предложения на некоторых товарных рынках и рост издержек в ряде отраслей.

Непродовольственные товары

В сентябре годовой рост цен на непродовольственные товары ускорился до 5,86% с 4,38% месяцем ранее.

На автомобильных рынках Приангарья снизилось предложение иномарок с пробегом из-за введенного в августе 2023 года запрета поставок некоторых типов автомобилей из Японии. Наряду с ослаблением рубля и повышением утилизационного сбора это ускорило годовой рост цен на подержанные импортные легковые автомобили.

Повышение стоимости нефтепродуктов на оптовом рынке под влиянием роста мировых цен в сентябре продолжило транслироваться в розничном сегменте внутреннего топливного рынка. Как следствие, увеличились годовые темпы прироста цен на бензин и дизельное топливо.

Из-за ослабления рубля подорожали медицинские препараты импортного производства. Кроме того, выросли расходы российских производителей лекарств на закупку иностранных фармацевтических субстанций. В результате годовой рост цен на медикаменты ускорился.

Услуги

Годовой темп прироста цен на услуги в сентябре увеличился до 10,07% после 8,63% в августе.

Основной вклад внесла динамика цен на услуги пассажирского транспорта. Удорожание услуг воздушного транспорта в годовом сопоставлении объясняется эффектом низкой сравнительной базы прошлого года. В сентябре 2023 года цены на авиабилеты снизились менее значительно, чем годом ранее. В тот период 2022 года авиабилеты заметно подешевели в условиях увеличения предложения авиакомпаниями субсидируемых рейсов.

Кроме того, в сентябре 2023 года образовательные организации провели индексацию стоимости услуг в размере большем, чем в сентябре прошлого года. Это связано с увеличением издержек на обеспечение учебного процесса. В результате ускорился годовой рост цен на услуги высшего и среднего профессионального образования.

Инфляция в Сибирском федеральном округе и России

Годовая инфляция в Сибирском федеральном округе в сентябре продолжила увеличиваться и составила 6,31% после 5,13% в августе. Ускорение годового роста цен, как и в предыдущем месяце, в основном обусловлено ослаблением рубля, а также повышением спроса на отдельные непродовольственные товары и услуги.

В сентябре годовая инфляция в России продолжила повышаться, достигнув 6,00% (в августе – 5,15%). Ускорение роста цен в июле – сентябре затронуло широкий круг товаров и услуг. Основной причиной стало активное увеличение потребительского спроса. Сказалось и ослабление рубля, произошедшее в предыдущие месяцы.

Предпринимаемое Банком России ужесточение денежно-кредитной политики сдержит избыточное расширение внутреннего спроса и ограничит его проинфляционные последствия. Инфляция в текущем году складывается около верхней границы прогноза от 15 сентября 2023 года: 6,0–7,0%. С учетом проводимой денежно-кредитной политики годовая инфляция вернется к 4% в 2024 году и будет находиться вблизи 4% в дальнейшем.