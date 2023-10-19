Иркутяне смогут бесплатно пользоваться мобильной связью МТС от 3 месяцев до года

МТС объявляет о запуске программы бесплатной связи при покупке смартфона во всех регионах присутствия МТС. Новые абоненты смогут не платить за услуги связи до 12 месяцев.

В программе участвуют любые смартфоны стоимостью от 10 тыс. рублей, представленные в розничной сети и в интернет-магазине МТС. Чтобы получить бесплатную связь на срок от 3 до 12 месяцев покупателю необходимо подключить тарифный план «МТС Больше». При покупке смартфона онлайн клиенты получат двойной кешбэк.

«Тарифный план «МТС Больше» пользуется спросом у жителей Приангарья. Именно его мы предлагаем попробовать новым абонентам при покупке смартфона, чтобы они совершенно бесплатно могли пользоваться всеми преимуществами экосистемы МТС до одного года, не думая об оплате связи. Ранее программа уже зарекомендовала себя среди жителей Санкт-Петербурга и Ленинградской области, теперь у иркутян тоже появилась такая возможность», — комментирует директор МТС в Иркутской области Константин Зимин.

Как работает программа:

При покупке смартфона стоимостью от 10 до 35 тыс. рублей и тарифного плана «МТС Больше» – 3 месяца бесплатной связи;

При покупке смартфона стоимостью от 35 тыс. до 80 тыс. рублей и тарифного плана «МТС Больше» – 6 месяцев бесплатной связи;

При покупке смартфона стоимостью свыше 80 тыс. рублей и тарифного плана «МТС Больше» – 12 месяцев бесплатной связи.

Пилотный проект был запущен в июне этого года в Санкт-Петербурге и в Ленинградской области. Около 20% покупок по программе бесплатной связи пришлось на бренд Xiaomi. В тройке популярных брендов Samsung и Infinix с 18% и 15% соответственно.