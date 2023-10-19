Банк Уралсиб в Новосибирске стал партнером телевизионного конкурса «Сибирские сказки»

Новосибирский филиал Банка Уралсиб стал партнёром телевизионного конкурса «Сибирские сказки», организованного ГТРК «Новосибирск». Конкурс проводится уже в шестой раз, он стартовал 1 марта 2023 года, работы на конкурс будут приниматься до 30 октября 2023г.

На конкурс принимаются сказки о природе России, любви к Родине, традициях, ремёслах и мастерах своего дела. Авторы «Сибирских сказок» – талантливые молодые люди из разных уголков России, которые мечтают стать не только журналистами и писателями. Целью конкурса является реализация творческого потенциала молодежи, духовное развитие, создание краеведческой культуры, выявление талантливой молодежи. В конце каждого года организаторы литературного конкурса "Сибирские сказки" создают сборник, куда входят произведения финалистов.

На торжественной церемонии закрытия и награждения победителей конкурса Банк Уралсиб вручит ценные подарки всем лауреатам литературного конкурса «Сибирские сказки». Церемония награждения состоится в январе 2024 года и будет транслироваться в эфире ГТРК «Новосибирск».

«В этом году Банк Уралсиб стал партнером «Сибирских сказок», в банке приготовили победителям хорошие подарки, которые вручим после подведения итогов. Мы рады тому, что ребята, активно участвуют в этом конкурсе и присылают свои удивительные истории. Банк Уралсиб не первый год поддерживает культурные, социальные, благотворительные проекты сибирского региона, продолжим и в дальнейшем», - отметила Управляющий филиалом ПАО «БАНК УРАЛСИБ» в Новосибирске Наталья Голубева.