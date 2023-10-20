«Наблюдается серьезный рост» – Алексей Соболь о туризме

«Тема туризма важна для Прибайкалья. В последнее время наблюдается серьёзный рост разных видов туризма: делового, промышленного, историко-культурного, оздоровительного, гастрономического, событийного, – подчеркнул президент ТПП Восточной Сибири Алексей Соболь. – Но не всё идеально. Кто-то жалуется на высокие цены, кто-то – на недостаточный уровень комфорта и сервиса. Многое зависит от нас, от тех людей, которые помогают индустрии туризма».

Он добавил, что ТПП готова помочь бизнесу в подготовке гидов, администраторов и управляющих гостиниц, ресторанов, официантов и бариста.

Международный туристический бизнес-форум «Время отдыхать на Байкале!» организован Агентством по туризму Иркутской области, «Торгово-промышленной палатой Восточной Сибири» и Центром «Мой бизнес» при поддержке правительства региона. В этом году организаторы форума уделили большое внимание развитию в Иркутской области гастрономического туризма как одному из вариантов продвижения региона на российском туристическом рынке. Гостями форума стали федеральные эксперты из Москвы, представляющие ресторанный бизнес Москвы, а также основатели известных ресторанных брендов из Красноярска, Ярославля, Владивостока, Астаны. Они поделились с иркутскими коллегами своим опытом создания высокой кухни из локальных продуктов, которая привлекает в их города путешественников со всей России.