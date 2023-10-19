В России за девять месяцев 2023 года благоустроили более 6 тысяч территорий

Свыше 6 тысяч территории благоустроили за прошедшую часть года по федеральному проекту «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жилье и городская среда». Кроме того, эта работа продолжается.

«Главная задача в нашей работе заключается в улучшении качества жизни граждан. Для этого мы развиваем жилищное и дорожное строительство, а также формируем комфортную городскую среду. Преображение облика населенных пунктов позволяет создать новые локации, которые становятся точками притяжения жителей и гостей. Эти места привлекают инвесторов, что дает толчок к развитию экономики, предпринимательства и внутреннего туризма», – сказал вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.

В целом по нацпроекту «Жилье и городская среда» за девять месяцев текущего года в России благоустроили пространства в 83 регионах: это более 3 тыс. общественных и около 3 тыс. дворовых территорий.