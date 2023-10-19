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В тулунском микрорайоне Угольщиков появится ульрасовременная стела: как она будет выглядеть

Площадку для установки стелы на въезде в микрорайон Угольщиков готовят в городе Тулуне Иркутской области. Как она будет выглядеть, показали в администрации.

«Сформирована и отсыпана площадка, установлен бордюрный камень, выложена брусчатка, подведено электричество для подсветки будущей стелы с названием микрорайона. На этой неделе залили бетонное основание для установки конструкции», – сообщили в мэрии.

Средства на изготовление объекта выделили из областного бюджета в рамках реализации инициативных проектов этого года, кроме того, софинансирование осуществила частная компания.

Новая стела на въезде в микрорайон появится к началу зимы.


<p>Фото мэрии Тулуна</p>
/ Сибирское Информационное Агентство /
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