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Иркутский драмтеатр адаптировал спектакли для незрячих людей

Иркутский академический драматический театр имени Охлопкова запустил тифлокомментирование на своих спектаклях. Проект удалось реализовать благодаря гранту, выделенному по программе «Особый взгляд», сообщается на сайте проекта.

Теперь люди с нарушением зрения смогут увидеть постановки «Любовь и голуби» и «На всякого мудреца довольно простоты». Незрячие и слабовидящие граждане смогут посещать адаптированные спектакли бесплатно.

Для зрителей приобретено специальное оборудование – его выдают перед просмотром постановок. Обеспечивать процесс тифлокомментирования будет специально обученный человек.

Всего программа поддержки незрячих и слабовидящих людей за десять лет своего существования помогла 130 театрам по всей стране адаптировать свои постановки для людей с проблемами зрения.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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